தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசிக்கு பின்னரும் கொரோனா பாதிப்புக்கு காரணம், டெல்டா வைரஸ் + "||" + The cause of corona infection even after vaccination is delta virus

தடுப்பூசிக்கு பின்னரும் கொரோனா பாதிப்புக்கு காரணம், டெல்டா வைரஸ்