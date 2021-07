தேசிய செய்திகள்

அக்டோபர் 1-ந்தேதி முதல் பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் வகுப்புகள் தொடக்கம் + "||" + Classes in universities and colleges will start from October 1

அக்டோபர் 1-ந்தேதி முதல் பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் வகுப்புகள் தொடக்கம்