தேசிய செய்திகள்

சென்னை ஐஐடி-யில் சாதி, மத அடிப்படையில் எந்த பாகுபாடும் காட்டப்படுவதில்லை - தர்மேந்திர பிரதான் + "||" + There is no caste or religion discrimination in Chennai IIT - Dharmendra Pradhan

சென்னை ஐஐடி-யில் சாதி, மத அடிப்படையில் எந்த பாகுபாடும் காட்டப்படுவதில்லை - தர்மேந்திர பிரதான்