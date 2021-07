தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக முதல் மந்திரி பதவியில் இருந்து எடியூரப்பாவை மாற்றக்கூடாது: 30 மடாதிபதிகள் போர்க்கொடி + "||" + Karnataka: More than 30 seers of different mutts met CM BS Yediyurappa in Bengaluru and extended their support to him.

கர்நாடக முதல் மந்திரி பதவியில் இருந்து எடியூரப்பாவை மாற்றக்கூடாது: 30 மடாதிபதிகள் போர்க்கொடி