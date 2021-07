தேசிய செய்திகள்

கோவேக்ஸ் திட்டத்தின்கீழ் இந்தியாவுக்கு 75 லட்சம் ‘மாடர்னா’ தடுப்பூசி + "||" + India Has Been Offered 7.5 Million Doses Of Moderna COVID-19 Vaccine Through COVAX: WHO

