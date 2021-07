தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனாவால் 49 லட்சம் பேர் பலியா? புதிய ஆய்வு தகவலால் அதிர்ச்சி + "||" + 49 lakh killed by corona in India? Shocked by new study information

இந்தியாவில் கொரோனாவால் 49 லட்சம் பேர் பலியா? புதிய ஆய்வு தகவலால் அதிர்ச்சி