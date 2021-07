தேசிய செய்திகள்

மக்களின் நம்பிக்கையை காப்பாற்ற சுதந்திரமான நீதித்துறை அவசியம்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + An independent judiciary is necessary to preserve the confidence of the people: Supreme Court

