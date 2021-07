தேசிய செய்திகள்

ஒட்டு கேட்கப்படுவதாக நினைத்தால் ராகுல் காந்தி தனது செல்போனை விசாரணைக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும்: பா.ஜனதா + "||" + Rahul Gandhi should submit phone for investigation if he thinks it is tapped: BJP on spying charges

ஒட்டு கேட்கப்படுவதாக நினைத்தால் ராகுல் காந்தி தனது செல்போனை விசாரணைக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும்: பா.ஜனதா