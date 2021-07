தேசிய செய்திகள்

அ.தி.மு.க ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தமிழக மக்களின் நன்மைக்காக தொடர்ந்து பாடுபடும் - எடப்பாடி பழனிசாமி