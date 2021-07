தேசிய செய்திகள்

உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் நேரடி அன்னிய முதலீடு சரிவு - மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் படேல் தகவல் + "||" + FDI inflows in the food processing sector are declining Union Minister Prakash Singh Patel

உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் நேரடி அன்னிய முதலீடு சரிவு - மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் படேல் தகவல்