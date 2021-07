தேசிய செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்ட விதிகளை வகுக்க மேலும் 6 மாதம் காலநீட்டிப்பு: மத்திய மந்திரி + "||" + MHA seeks six more months till January 2022 to form rules for CAA

குடியுரிமை திருத்த சட்ட விதிகளை வகுக்க மேலும் 6 மாதம் காலநீட்டிப்பு: மத்திய மந்திரி