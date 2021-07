தேசிய செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் பெற்றோரை இழந்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பி.எம்.கேர்ஸ் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + Children orphaned during Covid-19 should be covered under welfare schemes: Supreme court

கொரோனா காலத்தில் பெற்றோரை இழந்த அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பி.எம்.கேர்ஸ் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டு