தேசிய செய்திகள்

“பா.ஜ.க. வலுவான கட்சி; எதிர்ப்பு வலுவாக இருக்கும்” - மம்தா பானர்ஜி + "||" + Mamata Banerjee says Opposition will be strong as BJP is a Strong party

“பா.ஜ.க. வலுவான கட்சி; எதிர்ப்பு வலுவாக இருக்கும்” - மம்தா பானர்ஜி