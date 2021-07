தேசிய செய்திகள்

மருத்துவ கல்வி அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், நலிந்த பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும்; மோடியிடம் ஆளும் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் குழு வேண்டுகோள் + "||" + NDA MPs ask PM to implement OBC, EWS reservation in all-India quota of medical education

மருத்துவ கல்வி அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், நலிந்த பிரிவினருக்கான இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும்; மோடியிடம் ஆளும் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் குழு வேண்டுகோள்