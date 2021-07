தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கல்வி கட்டணம் 15 சதவீதம் குறைப்பு: மராட்டிய அரசு + "||" + Maharashtra govt announces slashing of school fees by 15 per cent

