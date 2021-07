தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தை முடக்கும் எம்.பி.க்களை 2 ஆண்டுகள் இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும்: ராம்தாஸ் அத்வாலே + "||" + Ramdas Athawale seeks law for two-year suspension of members creating ruckus in Parliament

நாடாளுமன்றத்தை முடக்கும் எம்.பி.க்களை 2 ஆண்டுகள் இடைநீக்கம் செய்ய வேண்டும்: ராம்தாஸ் அத்வாலே