தேசிய செய்திகள்

தொலைபேசி அழைப்புகளை ஒட்டுக்கேட்க முதல்-மந்திரியிடம், ராஷ்மி சுக்லா அனுமதி பெற்றாரா? மந்திரி நவாப் மாலிக் கேள்வி + "||" + Did IPS officer Rashmi Shukla take nod from CM for tapping phones? asks NCP's Nawab Malik

தொலைபேசி அழைப்புகளை ஒட்டுக்கேட்க முதல்-மந்திரியிடம், ராஷ்மி சுக்லா அனுமதி பெற்றாரா? மந்திரி நவாப் மாலிக் கேள்வி