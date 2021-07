தேசிய செய்திகள்

அசாமில் புதிதாக பதவியேற்றுள்ள பா.ஜனதா ஆட்சியில் எல்லை மோதல்கள் அதிகரிப்பு; மோடிக்கு, மேகாலயா எம்.பி. கடிதம் + "||" + Meghalaya MP Vincent H Pala writes to PM, says interstate border row taken aggressive turn under BJP govt in Assam

அசாமில் புதிதாக பதவியேற்றுள்ள பா.ஜனதா ஆட்சியில் எல்லை மோதல்கள் அதிகரிப்பு; மோடிக்கு, மேகாலயா எம்.பி. கடிதம்