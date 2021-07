தேசிய செய்திகள்

3 வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து போராடிய விவசாயிகள் பலியானது பற்றி நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை; எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Opposition Demands JPC Probe To Ascertain Details Of Farmer Deaths During Agitation

3 வேளாண் சட்டங்களை எதிர்த்து போராடிய விவசாயிகள் பலியானது பற்றி நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை; எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தல்