தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் காதல் விவகாரத்தில் பெண் டாக்டரை சுட்டுக்கொன்று வாலிபர் தற்கொலை + "||" + Terror in love affair in Kerala: Young man commits suicide by shooting female doctor

கேரளாவில் காதல் விவகாரத்தில் பெண் டாக்டரை சுட்டுக்கொன்று வாலிபர் தற்கொலை