தேசிய செய்திகள்

குற்றவாளி தன் தரப்பு நியாயத்தைக்கூற வாய்ப்பு தருவது சமூகக்கடமை: சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி + "||" + Duty of society to offer opportunity to 'criminal' to defend himself: SC Judge

குற்றவாளி தன் தரப்பு நியாயத்தைக்கூற வாய்ப்பு தருவது சமூகக்கடமை: சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி