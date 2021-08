தேசிய செய்திகள்

ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றது இந்தியா + "||" + India set to take over as President of UN Security Council for month of August

