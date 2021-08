தேசிய செய்திகள்

சிறுபான்மையினரை நலிந்த பிரிவினராக கருத வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தேசிய சிறுபான்மை ஆணையம் கருத்து + "||" + Minorities have to be treated as 'weaker sections': National Commission for Minorities to Supreme Court

சிறுபான்மையினரை நலிந்த பிரிவினராக கருத வேண்டும்; சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தேசிய சிறுபான்மை ஆணையம் கருத்து