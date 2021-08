தேசிய செய்திகள்

தமிழ்நாட்டை பிரிக்கும் திட்டம் இல்லை நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு திட்டவட்டம் + "||" + No plan to divide Tamil Nadu Central government plan in Parliament

