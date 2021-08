தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரமாக சரிவு - சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை வீழ்ச்சி

தேசிய செய்திகள்

தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரமாக சரிவு - சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை வீழ்ச்சி + "||" + Daily corona exposure drops to 30 thousand - the number of people receiving treatment falls

தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 30 ஆயிரமாக சரிவு - சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை வீழ்ச்சி