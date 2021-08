தேசிய செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் மருந்து தேவையை விட உற்பத்தி அதிகரிப்பு - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தகவல் + "||" + Increase in production over the requirement of Remdesivir Health Minister informed

ரெம்டெசிவிர் மருந்து தேவையை விட உற்பத்தி அதிகரிப்பு - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தகவல்