தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர பொது நுழைவுத்தேர்வு கிடையாது: மந்திரி உதய் சாமந்த் + "||" + No CET for arts, science, commerce colleges, says Maharashtra higher and technical education minister Uday Samant

மராட்டியத்தில் கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர பொது நுழைவுத்தேர்வு கிடையாது: மந்திரி உதய் சாமந்த்