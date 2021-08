தேசிய செய்திகள்

“கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா கட்சியை பலப்படுத்தும் பணிகளை செய்வேன்” - எடியூரப்பா பேச்சு + "||" + I will work to strengthen the BJP in Karnataka Yediyurappa speech

“கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா கட்சியை பலப்படுத்தும் பணிகளை செய்வேன்” - எடியூரப்பா பேச்சு