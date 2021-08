தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் புதிய மந்திரிகளுக்கு இன்று இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் + "||" + Ministries allotment for new ministers in Karnataka today

கர்நாடகத்தில் புதிய மந்திரிகளுக்கு இன்று இலாகா ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்