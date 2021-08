தேசிய செய்திகள்

பெகாசஸ் ஒட்டுகேட்பு உண்மையாக இருந்தால் தீவிரமான பிரச்சினைதான் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து + "||" + The Pegasus scandal is a serious issue if true - Supreme Court opinion

பெகாசஸ் ஒட்டுகேட்பு உண்மையாக இருந்தால் தீவிரமான பிரச்சினைதான் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து