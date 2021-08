தேசிய செய்திகள்

அசாம்-மேகாலயா இடையேயான எல்லை பிரச்சினையை தீர்க்க குழுக்கள் அமைக்க முடிவு + "||" + Decided to set up committees to resolve border issue between Assam Meghalaya

அசாம்-மேகாலயா இடையேயான எல்லை பிரச்சினையை தீர்க்க குழுக்கள் அமைக்க முடிவு