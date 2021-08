தேசிய செய்திகள்

டெல்லி ஜந்தர்மந்தரில் நடக்கும் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் 14 எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் பங்கேற்பு + "||" + 14 Opposition MPs take part in farmers' protest at Jantar Mantar in Delhi

டெல்லி ஜந்தர்மந்தரில் நடக்கும் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் 14 எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பி.க்கள் பங்கேற்பு