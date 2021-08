தேசிய செய்திகள்

விளையாட்டுத்துறையின் மிகப்பெரிய விருதான ‘ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா’ விருது, ‘தயான் சந்த்’ விருது என பெயர் மாற்றம் + "||" + The biggest award in the field of sports, the 'Rajiv Gandhi Kale Ratna' award, has been renamed as the 'Dayan Chand' award.

