தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழ் வேண்டுமா? சில நிமிடங்களில் ‘வாட்ஸ் அப்’பில் பெறலாம் + "||" + Do I need a corona vaccine certificate? Get on the WhatsApp in minutes

கொரோனா தடுப்பூசி சான்றிதழ் வேண்டுமா? சில நிமிடங்களில் ‘வாட்ஸ் அப்’பில் பெறலாம்