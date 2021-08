தேசிய செய்திகள்

ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்\வீராங்கனைகளுக்கு ஜனாதிபதி தேநீர் விருந்து + "||" + President Ram Nath Kovind will host the Indian Contingent of the Tokyo Olympics 2020

ஒலிம்பிக்கில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்\வீராங்கனைகளுக்கு ஜனாதிபதி தேநீர் விருந்து