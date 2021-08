கூடுதலாக சாதிகளை சேர்க்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறியது

தேசிய செய்திகள்

கூடுதலாக சாதிகளை சேர்க்க மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேறியது + "||" + The Other Backward Classes Bill empowering the States to add additional castes was passed in the Lok Sabha

