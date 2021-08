தேசிய செய்திகள்

இமாச்சலபிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி ஒருவர் பலி + "||" + Major landslide in Himachal's Kinnaur, more than 40 feared buried

இமாச்சலபிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி ஒருவர் பலி