தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் ஏற்கனவே பாதித்தவர்கள்- முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டவர்கள் அதிகம் கொரோனாவால் பாதிப்பு + "||" + Breakthrough cases are Covid-19 infections in people who have been vaccinated against the virus.

கேரளாவில் ஏற்கனவே பாதித்தவர்கள்- முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டவர்கள் அதிகம் கொரோனாவால் பாதிப்பு