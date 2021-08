தேசிய செய்திகள்

ஏ.ஆர்.ரகுமான் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற இசை நிகழ்ச்சியில் கொரோனா நிதியாக ரூ.37 கோடி திரண்டது + "||" + Corona raised Rs 37 crore for the concert, which was attended by AR Rahman and others

