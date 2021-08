தேசிய செய்திகள்

தமிழக அரசுக்கு எதிரான கோர்ட்டு அவமதிப்பு வழக்கு முடித்துவைப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Condemnation of contempt of court case against the Government of Tamil Nadu - Supreme Court order

தமிழக அரசுக்கு எதிரான கோர்ட்டு அவமதிப்பு வழக்கு முடித்துவைப்பு - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு