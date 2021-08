தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை; கர்நாடகத்தில் பொது இடங்களில் முகரம், விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கு தடை + "||" + Action to prevent corona spread; Ganesh Chaturthi, Mukarram festival in public places banned in Karnataka

கொரோனா பரவலை தடுக்க நடவடிக்கை; கர்நாடகத்தில் பொது இடங்களில் முகரம், விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கு தடை