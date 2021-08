தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் அரசு அறிவிப்பின்படி பள்ளிகள் 17-ந் தேதி திறக்கப்படுமா? உள்ளூர் நிர்வாகம் முடிவு எடுக்க அதிகாரம் + "||" + Will Maharashtra schools to reopen from August 17th as per the government announcement?

மராட்டியத்தில் அரசு அறிவிப்பின்படி பள்ளிகள் 17-ந் தேதி திறக்கப்படுமா? உள்ளூர் நிர்வாகம் முடிவு எடுக்க அதிகாரம்