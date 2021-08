தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஆதரவற்றவர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு - மந்திரி சபை ஒப்புதல் + "||" + Reservation in education and employment for the orphans in Maharashtra Cabinet approval

மராட்டியத்தில் ஆதரவற்றவர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு - மந்திரி சபை ஒப்புதல்