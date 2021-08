தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு மேலும் 1.10 கோடி தடுப்பூசிகள் வினியோகம் - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல்

Distribution of 1.10 crore vaccines to states Ministry of Health

