தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி சான்றிதழ், வெளிநாட்டு பயணத்துக்கு முக்கியம்: மத்திய வெளியுறவு மந்திரி ஜெய்சங்கர் + "||" + Need understanding on jab certificates, not vaccines: Jaishankar on foreign travel curbs

தடுப்பூசி சான்றிதழ், வெளிநாட்டு பயணத்துக்கு முக்கியம்: மத்திய வெளியுறவு மந்திரி ஜெய்சங்கர்