தேசிய செய்திகள்

50 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொழில் தொடங்க அதிகாரிகளின் காலில் விழவேண்டிய நிலை இருந்தது: சைரஸ் பூனவாலா + "||" + Had to fall at bureaucrats' feet 50 years ago, but red-tape, licence raj came down under Modi govt: SII's Dr Cyrus Poonawalla

50 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொழில் தொடங்க அதிகாரிகளின் காலில் விழவேண்டிய நிலை இருந்தது: சைரஸ் பூனவாலா