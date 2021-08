தேசிய செய்திகள்

பகத்சிங் நினைவாக டெல்லி அரசுப் பள்ளிகளில் தேசபக்தி பாடத்திட்டம் - முதல்-மந்திரி கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு + "||" + Patriotic curriculum in Delhi government schools in memory of Bhagat Singh CM Kejriwal announces

பகத்சிங் நினைவாக டெல்லி அரசுப் பள்ளிகளில் தேசபக்தி பாடத்திட்டம் - முதல்-மந்திரி கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு