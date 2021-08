தேசிய செய்திகள்

கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் தேசியக்கொடியை தலைகீழாக ஏற்றிய கேரள பா.ஜனதா தலைவர் + "||" + BJP state chief hoists national flag upside down; rectifies goof-up soon after

கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் தேசியக்கொடியை தலைகீழாக ஏற்றிய கேரள பா.ஜனதா தலைவர்