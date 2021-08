தேசிய செய்திகள்

ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கியது: பஞ்சாப் அணையில் இருந்து விமானியின் உடல் 2 வாரங்களுக்குப்பின் மீட்பு + "||" + 12 days after Dhruv helicopter crash, body of one pilot retrieved from Ranjit Sagar reservoir

ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கியது: பஞ்சாப் அணையில் இருந்து விமானியின் உடல் 2 வாரங்களுக்குப்பின் மீட்பு