தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து 20-ந்தேதிக்கு பிறகு முடிவு: கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + Decision on opening of schools in Pondicherry after 20th: Governor Tamilisai Saundarajan

புதுச்சேரியில் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து 20-ந்தேதிக்கு பிறகு முடிவு: கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்